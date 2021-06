Ancora due auto in fiamme nella notte a Sassari. L’incendio è scoppiato intono alle 5.30 poco prima che arrivasse la prima squadra dei vigili del fuoco del comando di Sassari, intervenuti in via Col di Lana, dove il fuoco partito da un’autovettura, parcheggiata sotto il ponte Rosello, ha coinvolto un’altra auto, un’Alfa rimasta danneggiata nella parte posteriore e laterale. Completamente distrutta, invece la macchina da cui sarebbero partite le fiamme. Sul posto è intervenuta a supporto anche un’altra squadra del 115 che ha permesso di scongiurare che il fuoco raggiungesse un’ altra autovettura.

Presente la polizia di Stato per i rilievi del caso. Non si esclude che si possa trattare di atto doloso.

© Riproduzione riservata