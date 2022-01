Fiamme in un’abitazione nella periferia di Sassari. L’incendio è scoppiato nella veranda di un appartamento di una palazzina in via Fadda, nel quartiere di Luna e Sole.

Il rogo ha avvolto in pochi minuti l’attico della casa, all’ultimo piano dell’edificio, un’area rimasta completamente distrutta. La copertura in legno ha favorito il propagarsi delle fiamme, probabilmente innescate da un corto circuito.

All’interno non erano presenti i proprietari dell’appartamento accorsi sul posto pochi istanti dopo. Al momento non si registrano persone intossicate o ferite.

La segnalazione è pervenuta al 115 dai condomini allarmati dalle fiamme. Paura per i titolari dei bar e dei ristoranti vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che hanno completato le operazioni di spegnimento e di bonifica della parte della palazzina interessata dal fuoco. I caschi rossi hanno cercato di arginare le fiamme per limitare i danni. Presenti anche gli operatori sanitari del 118 per eventuali feriti.

