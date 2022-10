Un tratto di strada, valorizzato da una storica croce in ferro, che per i cittadini di Bonorva e non solo ha sempre avuto un profondo significato morale: come protezione simbolica dei viandanti, dei fedeli e dei pellegrini che vanno alla vicina chiesa di Santa Lucia.

La "Croce di Violante", così la chiamano i bonorvesi, è stata restaurata, ma accanto ne è stata collocata un'altra nuova e più grande, opera dell'artigiano in ferro bonorvese Fernando Pintus. La croce è stata inaugurata e benedetta stamattina dal parroco di Bonorva don Pietro Faedda, alla presenza di autorità locali, fedeli e cittadini.

"Un'opera molto bella di un concittadino che rende ancora più affascinante una porzione di territorio alla quale i bonorvesi sono molto legati - commenta il sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino -. Una donazione che è soprattutto un atto di fede, particolarmente apprezzato dalla comunità, che anche grazie a questi simboli profondi trova la forza e il coraggio di andare avanti".



