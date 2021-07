È giunto a destinazione il sacco postale con la corrispondenza che ha viaggiato per mare su una barca a vela latina attraversando il Golfo dell’Asinara sulla rotta Stintino-Porto Torres. La due giorni della 26esima edizione della rievocazione storica, filatelica e culturale del Viaggio del Postale si è conclusa nello scalo turritano, presso il pontile della Cormorano Marina, dove il vicesindaco di Stintino, Angelo Schiaffino, ha consegnato il pacco postale nelle mani del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, che lo ha affidato all’incaricato delle poste italiane. Ad attenderli sulla banchina, il neo comandante della Capitaneria di porto Gabriele Peschiulli, accolto dal presidente della Lega navale italiana, sezione Golfo dell’Asinara, Bruno Puggioni che insieme ad alcuni soci hanno viaggiato per circa due ore a bordo dell’imbarcazione, oltre ad aver messo in moto una macchina organizzativa per la riuscita della manifestazione.

Un evento cominciato due giorni fa a Stintino nella piazza Cala d’Oliva dove era stata allestita una struttura apposita per ospitare l’ufficio postale straordinario che, dotato di annullo speciale, ha accolto i visitatori e i filatelici pronti a spedire la loro posta. Questa mattina alle 9.30 la consegna del plico postale da parte del direttore delle poste italiane filiale di Sassari, Marcello Lepuri, nelle mani del vicesindaco Schiaffino che a sua volta lo ha riposto nelle mani del comandante dell’imbarcazione “Santa Elisabetta” dei fratelli Di Meglio. Alle 10,30 l’imbarcazione ha mollato gli ormeggi e si è diretta verso la spiaggia della Pelosa per poi proseguire la propria navigazione verso Porto Torres. Un drappo verde in cima all’albero dell’imbarcazione ha sventolato in segno di speranza per tutto il tragitto, un messaggio di augurio per uscire presto dalla pandemia voluto dalla Lni Golfo Asinara.

© Riproduzione riservata