"Protestiamo da mesi, l'ingresso di quello stabile è diventato una discarica male odorante. Ci sono inoltre topi morti e rifiuti di ogni genere". Sono le parole esasperate di un gruppo di residenti di via Casu, arteria non molto distante dallo stadio Vanni Sanna di Sassari. Si riferiscono all'ingresso di un edificio non abitato, transennato da una sbarra di ferro. Ma evidentemente questo non basta ai soliti maleducati e incivili, che abbandonano di tutto presso l'entrata dello stabile stesso. Frequentato quindi anche dai piccioni, che lasciano abbondante traccia delle loro deiezioni. L'oggetto delle rimostranze è il Comune, ma forse per la pulizia dell'edificio si dovrebbe risalire alla proprietà. In ogni modo la situazione rimane intollerabile.

