La Polizia di Stato della Questura di Sassari ha tratto in arresto due sassaresi per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I controlli si erano intensificati da quando, negli ultimi giorni del mese di maggio, erano stati segnalati alcuni episodi di violenza fra abitanti del centro storico, cittadini extracomunitari e sassaresi con precedenti, con l’utilizzo, talvolta, di armi da sparo, attribuibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e scambio di refurtiva.

Il personale della Questura di Sassari ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo e una donna rispettivamente di 30 e 29 anni, entrambi sassaresi, responsabili di detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti. Sequestrato un chilo e mezzo di marijuana rinvenuto nell’appartamento occupato dai due, oltre a bilancini di precisione e materiale solitamente utilizzato per confezionare dosi da mettere in vendita.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto i domiciliari.

