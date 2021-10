Intervento in tempi rapidi ad Alghero per cancellare dalla Torre di Sulis le scritte apparse nella notte che hanno imbrattato il monumento.

"Un gesto così meschino e privo di senso – dice il sindaco Mario Conoci – può essere frutto solo di ignoranza e mancanza di rispetto verso la propria città e persino verso se stessi". L'assessore alla Manutenzioni, Antonello Peru, ha svolto un immediato sopralluogo con una ditta specializzata che dovrà intervenire. "Lo facciamo in tempi brevissimi - assicura - in modo da eliminare questo segno di sfregio in un monumento tra i più rappresentativi della città".

(Unioneonline/s.s.)

