Evento speciale per la rassegna curata dall'associazione Ellipsis: lunedi alle 20.30 la chiesa di San Giacomo a Sassari ospita il Concerto del Lunedì Santo. Protagonisti l’Orchestra d’archi Ellipsis e il trombone solista Cheol-Woong Lee, diretti da Cristian Lombardi.

L’appuntamento prevede l’esecuzione della Sinfonia in sol maggiore e del Concerto n.2 in re minore op. 9 di Tommaso Albinoni, della Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169 di Antonio Vivaldi, del Divertimento in re maggiore K136 di Wolfgang Amadeus Mozart e della Sinfonia n. 9 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Cheol-Woong Lee, trombonista di origine coreana, è entrato a far parte della Bucheon City Symphony Orchestra quando ancora frequentava il college. Si è perfezionato alla Essen Folkwang National University of Music, in Germania. Si è esibito in tutta Europa da solista e come direttore della Marl Symphony Orchestra e della KBS Symphony Orchestra. Attualmente dirige la Korea Music Association; insegna inoltre a Yewon, Yego, alla Yonsei University, alla Seoul City University e alla Korea National University of Arts.

L’Orchestra d’archi Ellipsis è formata da 15 elementi e sarà diretta da Cristian Lombardi, violino di spalla Fortunato Casu.

