Spazio alla danza, ai concerti musicali, agli spettacoli e ai prodotti audiovisivi, progetti in grado rendere il Teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres uno spazio-contenitore di eventi ed attività culturali della città in collaborazione e sinergia con le politiche culturali attuate dall'amministrazione comunale.

Il Comune ha pubblicato l’avviso per la concessione della struttura di via Matteotti dotata di una sala-platea potenzialmente di 625 posti a sedere, attualmente ridotti a 499, ai soggetti interessati che presenteranno un progetto culturale per la stagione artistica 2023-2026.

L’assegnazione temporanea, per un periodo lungo quattro anni, verrà riconosciuta a quelle organizzazioni che attraverso iniziative siano capaci di mantenere vivo e partecipato il teatro, privilegiando la collaborazione con associazioni e gruppi locali. Possono partecipare singolarmente o riuniti purchè abbiano conferito mandato con rappresentanza al capogruppo.

Tra i requisiti si richiede l’esperienza, almeno triennale, nel campo dell’organizzazione teatrale e di manifestazioni culturali, di teatri, con capienza sopra i duecento posti, realizzate direttamente o in collaborazione con altri operatori del settore. Inoltre il progetto artistico deve favorire l’accesso alla cultura ai cittadini di Porto Torres ed al più ampio bacino di utenza del territorio, oltre a sostenere la cooperazione tra soggetti produttori di diversi generi teatrali e musicali, al fine di offrire una più ampia e diversificata gamma di opportunità di fruizione culturale.

Le domande dovranno essere presentate entro il 14 febbraio, previo sopralluogo nella struttura che verrà affidata in concessione fino al 31 dicembre 2026.

© Riproduzione riservata