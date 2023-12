Il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta, ha inviato una lettera all’assessore regionale alla Pubblica istruzione sulla soppressione dell’istituto comprensivo di Thiesi.

«Mesi fa - dichiara il primo cittadino - chiesi conferma sulla autonomia dell’Istituto comprensivo di Thiesi, in vista di una eventuale riprogrammazione della rete scolastica, e mi fu confermato che non ci sarebbe stata alcuna variazione rispetto alla situazione attuale, rassicurazione disattesa alla vigilia di Natale con un delibera del 23 dicembre che difatti sopprime il nostro istituto comprensivo».

Come scrive nella lettera, Soletta denuncia come la decisione sia stata «presa senza che si siano fatte delle valutazioni tenendo conto delle differenze territoriali, economiche e sociali, ma esclusivamente nell'ottica di tagliare gli istituti senza nessun criterio oggettivo. Tanto più - rincara la dose il sindaco - che appare incomprensibile il fatto che permangono istituti cou un numero di alunni inferiori rispetto al nostro senza che venga applicata nessuna soppressione».

«Pertanto - conclude Soletta - chiedo che sia rivista la valutazione sulla nostra scuola in modo da mantenere l'autonomia dell'istituto comprensivo di Thiesi e chiedo che al più presto ci sia un incontro chiarificatore».

