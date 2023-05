Il Comune di Stintino si prepara a creare i gruppi di lavoro per la fase di start up del “Viaggio dei 100 anni”, il progetto dell’associazione Aics sezione Ambiente, sostenuto dall’amministrazione comunale per promuovere il dialogo intergenerazionale e un sano stile di vita.

Nella sala consiliare la sindaca Rita Vallebella e l'assessora Marta Diana, questa mattina, hanno dato il via ai lavori.

L’obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità locale nella fase di ricerca e studio sugli stili di vita degli anni ‘20, ‘30 e ‘40 del secolo scorso. L’attenzione è rivolta all’alimentazione, le restrizioni caloriche e l’attività fisica. Attraverso un questionario, distribuito agli ultra 75enni, si vogliono conoscere le ragioni della longevità, coinvolgendo giovani e anziani, le famiglie, le Rsa, le scuole, le società sportive e i ristoranti del territorio in un vero e proprio percorso di partecipazione.

«Vorremmo attivare un processo partecipativo, - spiega il referente nazionale di Aics Ambiente Andrea Nesi, - affinché i centenari di un territorio siano centrali nella costruzione di un percorso educativo verso stili di vita più salutari. Siamo felici di poter illustrare questa iniziativa, che mira a coinvolgere tutti i comuni italiani, ancora in Sardegna».

È proprio nell’Ogliastra che si trova, infatti, una delle cinque zone blu della terra. I luoghi a più alta concentrazione di persone longeve di cui viene studiato non solo il Dna, ma anche quello che mangiano abitualmente.

