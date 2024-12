“Il Romanico in Sardegna. Opportunità e sviluppo attraverso nuovi itinerari turistici”, è il tema della tavola rotonda in programma mercoledì 11 dicembre alle 10 nella Main hall dell’aeroporto di Alghero. A confronto esperti di turismo, economia e cultura per un dibattito aperto a tutti, in modo da condividere competenze e idee. La mattinata sarà moderata dal giornalista Celestino Tabasso, con un focus sulle potenzialità del pregevole patrimonio delle chiese romaniche che si ritrovano in tutto il territorio dell’Isola, straordinarie testimonianze della storia, dell’arte e dell'architettura del periodo tra XI e il XIV secolo. In occasione della tavola rotonda, la Sogeaal, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, allestirà un corner di realtà virtuale che accompagnerà in un’esperienza visiva interattive e immersiva all’interno di alcune chiese romaniche della Sardegna.

Il programma:

La tavola rotonda si aprirà con i saluti di Silvio Pippobello (Amministratore delegato aeroporti Alghero e Olbia), Raimondo Cacciotto (sindaco di Alghero), Giuseppe Mascia (sindaco di Sassari), Carla Medau (capo di Gabinetto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna) e Mauro Quidacciolu (direttore dell’Ufficio Diocesano per il Patrimonio ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Sassari).

A seguire si entrerà nel vivo dei lavori con gli interventi di Antonello Figus (presidente Fondazione Sardegna Isola del Romanico), Nicoletta Usai (professoressa associata di Storia dell'Arte Medievale di UniCa), Anna Trono (chair Commission International Geographical Union on Geography of Governance), Alicia Padin Buceta (presidenta Asociación Amigos del Románico - Madrid), e di Elisabetta Gola (prorettrice alla Comunicazione e Immagine di UniCa).





