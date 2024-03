È il primo quartiere di Sassari che attraversa chi arriva in città dalla “131” e proprio per questo meriterebbe un'attenzione particolare. Il Comitato del Quartiere di Rizzeddu-Monserrato si sente abbandonato dall'amministrazione comunale. E non solo per la scarsa illuminazione di alcuni punti o per l'erba alta in altri, ma anche la “torre” di via Washington (di proprietà Area) che versa in pessime condizioni, le numerose barriere architettoniche presenti.

La "torre" di via Washington (foto G. Marras)

«Noi abbiamo stilato delle proposte, ma vorremmo essere ascoltati dal Comune» dice Gianni Pinna, presidente del Comitato di Quartiere. Un'area abbandonata è quella olivetata tra viale Italia e via De Nicola, con un fabbricato in avanzato stato di degrado. Il Comitato chiede all'amministrazione di trovare un accordo col proprietario del terreno per creare un orto di quartiere e di consentire a chi ne ha necessità di effettuare la raccolta dei prodotti e delle olive.

Tra le altre proposte l'acquisizione del lotto di via Mosca per realizzare un parco verde urbanizzato e il luogo per il mercatino rionale, realizzare una piazza prospiciente la Chiesa di San Giovanni Bosco, e un centro di aggregazione sociale con locale cinematografico e/o teatrale.

© Riproduzione riservata