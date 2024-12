Il pugile algherese Marcello Manca tra i banchi di scuola per raccontare il proprio percorso e i sacrifici necessari per emergere nello sport e nel lavoro. In queste settimane Manca ha partecipato ad alcune lezioni di scienze motorie all’Istituto IPIA di Alghero, proponendo alcune attività nel corso delle quali gli studenti hanno avuto l’opportunità di apprendere le regole, le abilità e i gesti tecnici del pugilato e metterli anche in pratica. Ma soprattutto ha dialogato con loro, raccontando la propria esperienza personale e l’importanza di uno sport come la boxe che trasmette ai giovani valori quali il rispetto e la lealtà e che permette di potenziare l’autostima.

Recentemente Manca, accompagnato dal proprio allenatore Maurizio Muretti, è stato ricevuto a Porta Terra dal sindaco di Alghero. Raimondo Cacciotto ha infatti voluto consegnargli l’attestato di riconoscimento al “Merito sportivo” per aver contribuito con ottimi risultati alla rinascita della boxe algherese e per i successi conseguiti in ambito sportivo. «Spero che sempre più giovani si avvicinino al pugilato che, attraverso i suoi valori, può diventare un fondamentale strumento di inclusione sociale», queste le parole di Marcello Manca.







