Donati due carrelli sanitari dall'International Inner Wheel Club di Sassari alla Struttura complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’Aou di Sassari.

Un gesto di solidarietà che consentirà di migliorare l’organizzazione dell’assistenza ai neonati ricoverati. «Ringraziamo l’Inner Wheel Club di Sassari per l'attenzione rivolta alla nostra Unità Operativa e soprattutto ai nostri piccoli pazienti – ha dichiarato Mariantonia Cossu, direttrice della Neonatologia - Donazioni come questa rappresentano un valido aiuto per il lavoro di tutta l'équipe nel supporto all'assistenza».

I carrelli saranno usati dal personale sanitario come supplemento per allestire postazioni assistenziali dedicate accanto al neonato, con tutti i dispositivi e i presidi necessari. «C’è una forza straordinaria nelle cure dedicate ai neonati più fragili, ed è a quella forza che oggi vogliamo rendere omaggio con questa donazione. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai genitori che affrontano momenti di attesa e di speranza. Desideriamo essere un piccolo tassello di quel grande mosaico di cura e di cuore che permette a questi bambini di crescere e tornare a casa. Siamo orgogliosi di sostenere chi protegge la vita nel suo momento più delicato», ha affermato Maria Laura Cossu, presidente dell’International Inner Wheel Club di Sassari.

L’iniziativa ha avuto luogo anche grazie al lavoro svolto dalla Struttura Affari Generali, Legali, Comunicazione e Urp dell’AOU di Sassari, diretta da Marina Iole Crasti, che ha accompagnato l’associazione in tutto il percorso amministrativo necessario alla formalizzazione della donazione.







