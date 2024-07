Il Parco nazionale dell’Asinara inaugura un nuovo servizio bar a Cala Reale, una delle principali località dell’isola, presa d’assalto dai visitatori.

Un’attività, chiusa da tempo, oggi inserita in un nuovo contesto nei locali costruiti ex novo, con design moderno, a pochi passi dalla sede dell’Ente Parco che ha affidato in concessione la struttura.

D’ora in poi i turisti che sbarcano dal traghetto Sara D, davanti alla porta principale dell’isola dell’Asinara, potranno contare su un servizio di distribuzione bevande, una struttura da 150 metri quadri con tavolini e sedie e una sala accogliente.

Da troppo tempo la situazione era desolante dal punto di vista dell’accoglienza, una condizione che diversi turisti hanno lamentato a più riprese. In particolare i locali predispongono di spazi per le persone con disabilità, un aspetto fondamentale per eliminare le barriere architettoniche nell’unico esercizio pubblico presente a Cala Reale. All’inaugurazione parteciperanno il commissario e il direttore del Parco, Giovanni Cubeddu e Vittorio Gazale, oltre al sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas.

© Riproduzione riservata