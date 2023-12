Uri, centro del Coros, si prepara a festeggiare le prossime festività natalizie con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutte le fasce d'età.

Domani, a partire dalle 10, ci saranno rispettivamente il mercatino natalizio curato dalle associazioni e dagli hobbisti, il villaggio di Babbo Natale a cura dell'Avis e del comune, l'accensione dell'albero di Natale, la castagnata organizzata dalla Pro loco e il concerto dell'Immacolata dal titolo "Melodias de Natale e proposto dall'Associazione Corale Melodias.

Il 13 dicembre alle 17, sotto l''egida dell'Associazione Culturale "Gruppo folk Uri" sarà celebrata la Santa Messa in onore di Santa Lucia nella Chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Pazienza. Dal 15 al 23 dicembre alle 18.30, nella Chiesa di Nostra Signora di Paulis, sarà recitata la Novena di Natale. Il 16 dicembre, alle 20, si ritorna nella Chiesa di Nostra Signora della Pazienza, per la ventunesima rassegna di canto corale "Cantende a Nadale" a cura dell'Associazione Culturale Paulis.

Il 17 dicembre, dalle 9 alle 13, il palazzo dello sport ospiterà la Coppa di Natale Karatè Csen 2023 curata dall'Asd Karatè Sardegna Uri. Il 19 e 20 dicembre, dalle 17, ci si sposterà in biblioteca per la "Notte dei Pupazzi-Natale in biblioteca" per i bambini dai tre ai sette anni. Dal 20 al 22 dicembre, dalle 17 alle 19, la ludoteca comunale ospiterà una festa con animazione a tema natalizio. Il 21 dicembre, alle 19, la Chiesa di Nostra Signora di Paulis ospiterà la presentazione del libro "Uri il culto di Nostra Signora di Paulis" curato da Liliana Pirisi.

Dal 27 al 29 dicembre il parroco andrà a fare visita agli anziani.

Triplo appuntamento in programma per il 6 gennaio: dalle 11.30, nella Chiesa di Nostra Signora di Paulis, sarà celebrata la Santa Messa con i Re Magi; dalle 18.30 il bar La Sosta ospiterà la tombolata promossa dalla Consulta giovanile"; dalle 15 alle 18, a cura della Consulta giovanile e dell'oratorio, è prevista un'animazione per bambini in piazza Alisa.

L'8 e il 9 gennaio, dalle 17 alle 19, la ludoteca comunale darà il palcoscenico alla festa dell'Epifania con l'animazione e la consegna delle calze.

