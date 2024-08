Il giardino del Museo “G. A. Sanna” di Sassari fa da scenario al terzo appuntamento in calendario per l’edizione 2024 della rassegna musicale “Il Filo Rosso”, organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia Onlus della presidentessa Denise Gueye. Sabato 10 agosto alle ore 20.15 (ingresso gratuito) va in scena “American Trip - Viaggio nel musical americano del ‘900”.

Il programma propone musiche di G. Gershwin, L. Bernstein e K. Weill e avrà come esecutori Denise Gueye (voce), Luca Chessa (sax alto/soprano), Francesca Fadda (violino), Cristiana Nuvoli (clarinetto), Angelo Russo (fagotto) e Antonella Chironi (pianoforte).

La rassegna "Il filo rosso" osserverà quindi una pausa per riprendere il 21 settembre nella Biblioteca Universitaria di via Enrico Costa a Sassari con il soprano Cyntia Franchini e il liutista Antonio Fresi che si esibiranno in “I musicali affetti - la razionalizzazione dell’umano sentire”.

