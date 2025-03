Aggredito da uno sconosciuto con pugni e calci mentre faceva rientro nella propria abitazione. Andrea Bolelli, 41 anni, dirigente magazziniere del Porto Torres Calcio, squadra che milita in Terza Categoria, ha riportato ferite al volto e ad un fianco.

L'episodio si è verificato giovedì mattina, intorno alle 12.30, quando in sella alla sua bicicletta, stava rientrando a casa e, prima di aprire il cancello, è stato colpito di spalle. «Mi sono voltato e un individuo incappucciato e a volto coperto mi ha sferrato un pugno dritto sul volto - racconta Bolelli - sono caduto dalla bici e mi ha colpito con un calcio sul fianco, poi è scappato via».

Tutto sarebbe successo in pochi minuti, senza che la vittima potesse rendersi conto di cosa stesse accadendo. Alcuni vicini di casa sono intervenuti in soccorso del 41enne. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Porto Torres, con denuncia contro ignoti. Bolelli si è recato al pronto soccorso per ricevere le prime cure e, nel pomeriggio, sarà il medico di fiducia ad accertare lo stato di condizioni di salute e stabilire i giorni di cura da assegnargli.

© Riproduzione riservata