Il Gal Anglona Coros con il progetto “Terre Che Rigenerano” è attualmente presente alla prestigiosa Fiera del Turismo di Madrid (Fitur), uno degli eventi internazionali più rilevanti per il settore turistico. Una vetrina e un punto di incontro per oltre 11.000 aziende provenienti da 165 paesi, con più di 250.000 partecipanti, tra professionisti e appassionati di turismo. Dalle affascinanti terre dell’Anglona e del Coros in Sardegna fino a Madrid, l’impegno è quello di valorizzare le tradizioni, le meraviglie naturali e le eccellenze del territorio, portandole su una scena globale. Al centro vi è l’innovazione, la sostenibilità e il turismo esperienziale. La partecipazione del Gal Anglona Coros rappresenta una straordinaria opportunità per rappresentare la Sardegna, promuovere il turismo rurale e sostenibile e stringere nuove collaborazioni con operatori di tutto il mondo. Al Fitur il Gal sta dimostrando come tradizione e innovazione possano unirsi per creare un modello di turismo che rispetta il territorio e valorizza le identità locali.

