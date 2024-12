Sabato 21 dicembre, alle 17 nella Sala Sari, in via Carlo Alberto ad Alghero si terrà la presentazione del libro Lo Regalo de Nadal, traduzione in algherese a cura di Carla Valentino, del racconto della scrittrice sarda premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, “Il Dono di Natale” pubblicato nel 1930. Il libro, illustrato da Agnese Leone, è stato pubblicato dalle Edizioni Insula Papiros di Nuoro, che ha pubblicato anche la versione in italiano, in sardo, tradotto da Diegu Corràine, in francoprovenzale e in occitano-alpino.

Alla presentazione del libro, organizzata dall’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, con la collaborazione della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero, e delle Edizioni Insula Papiros, oltre alla traduttrice e attivista culturale, Carla Valentino, interverranno: Gustau Navarro i Barba, direttore dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, Diegu Corràine, traduttore, attivista culturale e direttore editoriale delle Edizioni Papiros e Vittorio Nonis della Libreria Il Labirinto.

La presentazione è aperta al pubblico e l'ingresso è libero.







