Lunedì alle 18 la Camera di Commercio di Sassari ospita il convegno dal titolo “Il contesto lavorativo in Sardegna: analisi e prospettive”. L’evento è organizzato dalla neonata associazione VialeCapreraQuattro, che intende promuovere iniziative sociali, culturali e politiche.

Il convegno si concentrerà sul mercato del lavoro in Sardegna, esplorando le principali sfide e opportunità per la regione, con un particolare focus sull’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo delle risorse locali. Un aspetto fondamentale sarà anche l’analisi dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, un tema cruciale per garantire pari opportunità e una società realmente inclusiva.

Interverranno oltre al presidente di VialeCapreraQuattro, Sergio Donati, anche Massimo Temussi, direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Pietro Esposito, segretario generale della Camera di Commercio di Sassari; Federica Sechi, responsabile Risorse Umane di Abinsula Group; Francesca Arcadu, vicepresidente UILDM Sassari (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare); Luca Mereu, direttore generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Sardegna.

© Riproduzione riservata