Il Comune di Stintino ha avviato la procedura, tramite selezione pubblica, per avvalersi della collaborazione di organismo di volontariato con figure professionali qualificate e con mezzi all’avanguardia per garantire alcuni servizi nel territorio per il triennio 2025-2027.

In particolare l’amministrazione comunale intende dotarsi di un servizio di ambulanza che assicuri il servizio di trasporto infermi per visite e controlli – minimo 70 trasporti in favore di pazienti residenti a Stintino, che siano barellati o in carrozzina con problemi di deambulazione. Inoltre i trasferimenti dovranno essere giornalieri dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19, oltre a garantire assistenza minimo 20 servizi- durante le manifestazioni organizzate a Stintino.

Il Comune si rivolge alle organizzazioni associative locali per le quali si impegna a riconoscere il conferimento di sedi e contributi per la realizzazione di attività sociali. Per il triennio la somma complessiva corrisposta al beneficiario di 54mila euro (18 mila euro annuali).

