Il suo habitat preferito sono i vecchi muri, la sua caratteristica: fortemente urticante e soprattutto allergica. Stiamo parlando della Parietaria, stretta parente dell'ortica, una pianta erbacea che oramai ha colonizzato tutto il centro storico di Sassari, specialmente i muri degli edifici, e sono tanti, trascurati o abbandonati da anni.

Questa stagione la proliferazione della Parietaria ha raggiunto livelli di espansione impensati. E infatti sono nettamente aumentati i casi di allergie fastidiose, con passaggi anche al pronto soccorso e nei vari ospedali sassaresi. "È indubbio che la somministrazione di farmaci anti allergici è nettamente aumentata in questi mesi" afferma un farmacista del centro storico. I residenti stanno protestando vivacemente per questa situazione, anche contro l'Amministrazione comunale. In realtà la pulizia e il decoro in questi casi spetterebbero ai proprietari degli immobili. Ma ciò spesso non avviene.

Fatto sta che il dilagare impetuoso della Parietaria è diventato un problema impellente e da non trascurare. L'Amministrazione comunale potrebbe eseguire ad esempio un'estirpazione generale della pianta urticante e allergica, accollando in seguito le spese ai proprietari. Di sicuro qualcosa bisogna fare, altrimenti la proliferazione della Parietaria potrà diventare un serio problema di salute pubblica.



