"Faba e frisgiori", vale a dire fava e frittelle lunghe. Ecco come a Sassari si festeggia il Carnevale. Sabato dalle 18 alle 21.30 l’Associazione Taribari ha organizzato nei locali più caratteristici del centro storico il "Carnevale con gusto".

Se la favata è la preferita dagli adulti, accompagnata da un buon vino, con le frittelle lunghe si accontentano anche bambine e bambini.

Le ricette della tradizione sassarese per due piatti con tante piccole varianti tutte da scoprire: la favata e le frittelle lunghe saranno le protagoniste della serata accompagnata dalla musica sassarese in giro per i locali del centro storico, con le voci di Zeppara, Sassari Vecciu, Dino Nurra Band, Luciano Galleri Duo, Ammenti Passaddi.

Questi i punti di degustazione: per la favata sono pronti i fornelli di Bar Leone (via al Rosello, 48), Circolo la Lucciola (via Campane di San Donato, 10), Circolo Raggio d'oro (Corso Vittorio Emanuele, 175), Bar Copacabana (via Gazometro, 23); per le frittelle Circolo la Botte (via La Cona, 6), Panificio Lievito Madre (via al Rosello, 50), Circolo Ristretto (via La Marmora, 50), Bar Ducale (via Santa Caterina, 29).

