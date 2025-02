Il Comune di Santa Maria Coghinas, dopo vari appelli da parte dei cittadini, ha deciso di avviare una raccolta firme “contro” la riduzione dell'orario di apertura al pubblico del Banco di Sardegna, una situazione che sta creando un forte disagio a tutti i cittadini.

La filiale, aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sino al 31 dicembre 2024, da inizio anno, ha ridimensionato l’apertura al pubblico aprendo lo sportello solamente due giorni alla settimana: il martedì e il giovedì, con evidenti ripercussioni sul servizio e soprattutto sul supporto agli utenti, in particolare agli anziani.

Il sindaco, Pietro Carbini, aveva già mostrato la sua preoccupazione, evidenziando come a fronte di una crescita del paese, sotto il profilo delle attività artigianali, insediamenti produttivi, investimenti per diversi milioni di euro con imponenti costruzioni con oltre 150 appartamenti «la Banca taglia il servizio invece di rimanere al passo con la crescita del paese. Un aspetto molto grave da parte di un istituto di credito nato per favorire l’imprenditoria e supportare l’economia locale».

Ora la decisione di raccogliere le firme per sensibilizzare la banca verso un prolungamento del servizio.

© Riproduzione riservata