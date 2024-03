Gli interventi per aprire al pubblico la Grotta Verde procedono come da crono-programma e il gruppo consiliare di Forza Italia esprime soddisfazione per l’avanzamento dei lavori che renderanno fruibile il complesso carsico già dal prossimo novembre.

Dopo gli scavi archeologici, coordinati dalla Soprintendenza, le prossime operazioni consisteranno nell’installazione delle pedane modulari in acciaio inox e dell’impianto di illuminazione.

«La parte relativa alla biglietteria e al centro di accoglienza turistica è stata stralciata, invece, dal progetto originario, e il Comune l’ha acquisito e dato in concessione alla Fondazione Alghero per tutta la durata del contratto di servizio, quindi sino al 2027», ricordano gli azzurri.

«Ma sarebbe utile che la prossima amministrazione lavorasse per un progetto comune con la stessa Fondazione e con il Parco di Porto Conte per acquisire il vecchio bar, che è stato dismesso e che la Provincia pare intenzionata a mettere all’asta, per renderlo punto di informazione e centro di accoglienza turistica e non solo punto ristoro», suggeriscono dal gruppo consiliare di Forza Italia.

