Turisti al buio e operatori infuriati: il black out ha lasciato senza energia elettrica diverse zone sull’isola dell’Asinara. Un guasto elettrico ha interessato la cabina di Cala Reale, una criticità del cavo seminterrato dei nuovi impianti realizzati da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e alta tensione del parco nazionale dell’Asinara. In funzione il gruppo elettrogeno che però non sarebbe sufficiente a coprire alcune aree, in particolare Cala d’Oliva dove operano attività di ristorazione e ricezione turistica, oltre al servizio delle auto elettriche con cariche soltanto al 50 per cento e difficoltà nel garantire la prosecuzione dell’attività in sicurezza.

Nell’ostello di Cala d’Oliva alloggiano 70 persone rimaste al buio nella notte. “Viviamo disagi notevoli perché la luce va e viene - lamentano gli operatori – e questo non ci permette di garantire un servizio ottimale. Oltre alla carenza di acqua continuiamo a vivere situazioni gravi di disservizi che ci impediscono di lavorare in tranquillità”.

Il personale dell’Enel fa sapere che a seguito del problema verificatosi nel pomeriggio di ieri, gli operai sono intervenuti immediatamente per ridare corrente tramite il proprio gruppo elettrogeno presso Cala Reale, Trabuccato, Cala d’Oliva e Case Bianche e che si sta lavorando intensamente per riparare il guasto. “A causa delle difficoltà logistiche per poter operare nell’isola, - dichiara la società E-Distribuzione - solo oggi è stato potuto portare un laboratorio mobile che sta localizzando il punto esatto di guasto, per cui si prevede la riparazione definitiva nella giornata di domani".

