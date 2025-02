«Pronti ad azioni eclatanti e concrete, insieme al sindaco di Porto Torres, di Stintino e altri comuni del Golfo, compresa la Regione Sardegna che, al momento sono allo studio per capire come intervenire, ma saranno proteste vibranti. Potremo anche fare un consiglio comunale aperto all’Asinara e occupare simbolicamente l’isola, senza fermarci fino a che il Governo non ci avrà dato risposte serie e concrete al problema della mancata nomina di un presidente».

Queste le parole dell’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Gavino Arru che, in accordo con gli altri rappresentanti della Comunità del Parco, organo politico dell’Ente presieduto dalla governatrice Alessandra Todde e composto anche dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha convocato una conferenza stampa per affrontare le criticità relative al quadro di incertezza che governa attualmente il Parco nazionale dell’Asinara, privo di una governance stabile e completa. Senza un presidente da quasi dieci anni e di un cnsiglio direttivo dal 2020.

