Buone notizie sulla situazione coronavirus arrivano da alcune zone interne della Sardegna come il Goceano, colpito anch'esso nel recente passato da varie ondate della pandemia, in particolar modo nei centri di Bono e Burgos. A Bono, nei mesi scorsi investito da un vero e proprio focolaio che aveva costretto il sindaco a proclamare il lookdown, la situazione sanitaria si è completamente normalizzata: zero positivi. "Dopo le grandi paure nella nostra comunità da tempo non si registra nessun caso - commenta il sindaco Elio Mulas - Speriamo di continuare così. Nel frattempo invito i cittadini a tenere sempre alta l'attenzione".

Stesso discorso anche a a Burgos: nessuna persona contagiata. "La situazione è tranquilla - dice il sindaco Leonardo Tillocca - Il paese ha reagito bene alle avversità".

Covid free anche Illorai, Nule, Bottidda e Benetutti.



