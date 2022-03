Un ragazzo di 20 anni di Argentiera, frazione di Sassari, è stato ricoverato a seguito dell’esplosione di un narghilè che stava usando per fumare delle sostanze in corso di accertamento.

Lo scoppio ha provocato delle ustioni per le quali è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. A quanto si apprende non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri per le indagini.

(Unioneonline/D)

