Giulio Pes di San Vittorio sarà il presidente dell’Automobile Club Sassari per altri quattro anni, fino a ottobre 2028. Per il cinquantaseienne algherese si tratta del terzo mandato consecutivo. Il 2 ottobre si erano tenute le elezioni all’assemblea dei soci nei tre seggi di Sassari, Alghero e Tempio Pausania, ieri si è invece svolta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, in cui Pes di San Vittorio è stato eletto presidente all’unanimità.

Riconfermati i due vice presidenti, Marco Pala e Valerio Renna, che con Carlo Pala sono stati rieletti in rappresentanza dei soci ordinari, e Alberto Schintu, rieletto in rappresentanza dei soci speciali. I due revisori dei conti sono Giacomo Chirri, confermato, e Giovanni Saba, neoeletto al primo mandato.

Dallo scorso aprile Giulio Pes di San Vittorio, che è stato riconfermato nel Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia come rappresentante della Sardegna, è anche presidente di Aci Sport Spa.

Il commento – «Ringrazio tutti i soci che si sono recati ai seggi votare e tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per il bene del nostro Automobile Club, a partire dal direttore dell’Ac Sassari, Alberto Marrone, il cui apporto è fondamentale e determinante, dai vice presidenti Marco Pala e Valerio Renna, ai membri del direttivo, ai revisori e ai dipendenti», ha dichiarato il presidente Giulio Pes di San Vittorio. «L’Automobile Club Sassari ha tanti programmi per il futuro e dare continuità all’azione amministrativa porterà al compimento dei progetti in corso e alla realizzazione di nuove iniziative. Dopo il risanamento dell’Ente, ora siamo impegnati su più più fronti: spaziamo dai lavori di ristrutturazione della storica sede di viale Adua alle attività legate alla prevenzione e all’educazione stradale, dall’innovativa prima Comunità Energetica (Cer Sardegna) promossa da Ac Sassari che ci vede capofila in un progetto pilota per tutti gli Automobile Club d’Italia, al progetto dell’Academy, dedicato ai giovani studenti sardi in collaborazione con la Regione Sardegna. A tutto ciò si somma l’attività sportiva per il rilancio del territorio, dalle manifestazioni organizzate direttamente dall’Ente al sostegno alle associazioni che organizzano le proprie nelle aree di nostra competenza. In questi anni abbiamo organizzato e rilanciato manifestazioni iconiche come il Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, il Rally Golfo dell’Asinara, senza dimenticare la cronoscalata Alghero-Scala Piccada e la Regolarità Baia delle Ninfe, oltre che ad affiancare l’Automobile Club d’Italia nell’organizzazione della data tricolore del Mondiale Wrc, il Rally Italia Sardegna. Grazie per la fiducia, non ci fermiamo qui».

