Continuano a scendere i casi di coronavirus in alcuni paesi del Nord Sardegna. A Castelsardo, secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capula, sono ora due i cittadini contagiati dopo che uno è stato dichiarato guarito. Nessuna persona è in quarantena.

Bellissima notizia da Bono, centro del Goceano tra i più colpiti dalla pandemia. Sono scese a cinque le persone che lottano contro il virus, mentre non ci sono cittadini in quarantena.

“Dopo tutti questi mesi di difficoltà – ha dichiarato il sindaco, Elio Mulas – , siamo contenti di poter dare questa notizia. Tuttavia, ciò non deve farci dimenticare che questo risultato è dovuto all'osservanza delle regole. Per questo, ora è comunque necessario osservare le solite prescrizioni: usare la mascherina, lavare e igienizzare continuamente le mani e, ovunque sia necessario, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro”.

Ossi si avvia a diventare Covid-free: in base all'ultimo bollettino reso noto dal comune, risulta solo una persona ancora in lotta con il Covid-19, mentre scendono da cinque a quattro quelle in quarantena. Curva dei contagi in calo anche ad Aggius dove, dopo la guarigione di tre cittadini, sono scesi a due i casi. Azzerate le quarantene.

