Due giovani alla deriva davanti alla spiaggia di Balai sono stati salvati stamattina dalla Guardia Costiera di Porto Torres.

Il semicabinato si trovava a circa 200 metri dalla costa, verso le 9 è arrivata la richiesta d’aiuto alla sala operativa. L’imbarcazione, partita da Castelsardo, ha accusato un’avaria al motore proprio quando stava arrivando a Porto Torres.

Gli uomini della guardia Costiera, appurate le buone condizioni dei due uomini di 34 e 37 anni li hanno invitati a mantenere la calma e ad indossare i giubbotti di salvataggio. Poi, senza mai interrompere il contatto telefonico, hanno inviato la Motovedetta CP 810.

La barca è stata scortata in porto e ormeggiata in sicurezza: scossi per l’accaduto ma sani e salvi i due giovani.

“Possiamo dire che oggi inizia ufficialmente la stagione delle operazioni di soccorso”, afferma il capo del Compartimento marittimo turritano, capitano di Fregata, Gabriele Peschiulli. Che rivolge poi alcuni consigli: “Evitare per quanto possibile uscite in solitaria e curare particolarmente la presenza e la funzionalità delle dotazioni di sicurezza delle proprie barche e dei dispositivi di comunicazione, che devono essere adeguati alla distanza dalla costa”.

