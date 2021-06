Misteriosa e gravissima aggressione avvenuta sabato, in tarda serata, a Ploaghe, ai danni di uno studente universitario di 21 anni, residente in paese.

Il ragazzo verso le 22 era vicino a un bar. Si è allontanato per comprare un pacchetto di sigarette in un distributore automatico, quando all'improvviso è stato aggredito alle spalle da un suo coetaneo, con un colpo di bottiglia in testa.

Il giovane è svenuto e l'aggressore, secondo un testimone, avrebbe ancora infierito su di lui. La vittima dell'aggressione è stata accompagnata all'ospedale di Ozieri.

I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, facciale e altre lesioni. Le sue condizioni sono migliorate in questi 3 giorni.

I carabinieri di Ploaghe stanno indagando sulla vicenda, per risalire il prima possibile all'autore della brutale aggressione.

© Riproduzione riservata