Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, dalla sua pagina Facebook condivide un pensiero sul Giorno della Memoria, invitando alla riflessione sulla lezione ereditata dalla storia recente.

«La drammaticità del presente rende evidente come mai, in nessuna circostanza, si possa abbassare la guardia e di quanto sia ancora troppo semplice la degenerazione dei contrasti in derive violente e disumane, nonostante gli sforzi per tenere vivo il passato. Nel nostro piccolo, a partire dalla nostra bella comunità, possiamo fare tanto per seminare la pace e la gentilezza, praticare il rispetto, essere solidali gli uni con gli altri, promuovere il valore dell’amicizia, della prossimità, della cooperazione per il bene comune. Il senso di impotenza di fronte ai conflitti e alle tragedie non deve in alcun modo impedirci di sognare e tracciare un oggi migliore e un futuro di speranza».

