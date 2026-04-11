Ancora una volta gli studenti dell’Istituto tecnico Nautico “Paglietti” di Porto Torres sono stati i protagonisti della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, una tre giorni che si è svolta a Gaeta, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma Scuola Futura.

L’iniziativa, dall’8 al 10 aprile, coinvolge oltre 3.000 partecipanti tra studenti e docenti provenienti da diverse regioni italiane.

In rappresentanza della scuola Paglietti erano presenti due delegazioni del Nautico; la prima formata dagli studenti Greta Mazzacane, Sara Lorenzoni, Angelo Aversano e Salvatore Bazzu, accompagnati dal docente Antonello Aversano, era diretta a promuovere un laboratorio di astronomia nautica nell'ambito dei Laboratori sulle buone pratiche marinare finanziate con i fondi Pnrr. La seconda composta dagli allievi Lucia Arus, Alexsandra Occulto, Davide Tellini e Lorenzo Sanna accompagnati dalla insegnante Mirna Erre, ha partecipato ai laboratori tematici sulle rotte del mare.

La Giornata Nazionale del Mare si celebra ogni anno l’11 aprile con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare e la salvaguardia dell’ambiente marino, in particolare tra le nuove generazioni. Il programma ha previsto una serie di attività formative, laboratori e sessioni di orientamento con gli ITS Academy, dedicate alle opportunità formative e occupazionali nel comparto marittimo. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia istituzionale a Gaeta, durante la quale è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

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