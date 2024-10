Il borgo medievale di Castelsardo si apre all'indagine sulle nuove frontiere dell'arte con la partecipazione alla XX edizione della Giornata del Contemporaneo. Questo primo appuntamento, intitolato 'Maestralia”, promosso dall'amministrazione comunale di Castelsardo e organizzato dall'assessorato alla Cultura, in programma domani 12 ottobre è stato organizzato per sostenere la pulsante ricerca di linguaggi prodotta dagli artisti partecipanti e, per l’occasione, riscopre alcune sale dell’antico monastero benedettino situato ai piedi del castello, rese nuovamente accessibili per la manifestazione. Audiovisivo, scultura e installazione figurativa sono gli ambiti su cui gli artisti Fiore Cao, Graziano Folata, Tore Manca, Alice Mocci e Genesio Pistidda ragionano delle loro personali traiettorie, eterogenee ma capaci d'interrogarsi sulle visioni e sull'autorialità artistica, per entrare in concerto negli spazi di questa prima esposizione collettiva. «Maestralia è una promessa che non si perde nel vento che dal mare sferza Castelsardo, ma innesca invece un desiderio possente: divenire un luogo ritrovato e reso nuovamente vitale per l'Arte contemporanea che, evolvendosi nel tempo, possa diventare un vero e proprio polo di riferimento per artisti emergenti e operatori culturali, con particolare vocazione sperimentale nella pratica e nella riflessione in ambito contemporaneo», afferma Graziano Folata, artista milanese di origine sarda, attivo nel progetto nella duplice veste di direttore artistico e scultore. Il percorso della manifestazione partirà dallo spazio della Sala X, situata nel cuore del Castello dei Doria, dove è già visitabile la mostra "Ombre Rosse" dell'artista Igino Panzino e condurrà i visitatori, attraverso i suggestivi vicoli medievali, a discendere la prima parte della scalinata che, costeggiando la Piazza della Misericordia, porta verso la Cattedrale, sino all’ingresso del cortile che li introdurrà nelle sale inferiori dell’ex convento dei Benedettini, ora in via di riqualificazione. La Giornata del Contemporaneo è un’iniziativa di Amaci, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani che, insieme a fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, promuove la rete del contemporaneo a livello sia nazionale sia internazionale. L’evento, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, è realizzato con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «La partecipazione alla XX edizione della Giornata del Contemporaneo ci regala un’occasione preziosa per scoprire la sorprendente vitalità dell’arte contemporanea e ci vede coinvolti in una grande festa nazionale e internazionale, che dona nuove e stimolanti sollecitazioni culturali. Siamo felici di contribuire alla valorizzazione dell’arte italiana nella sua interezza», dichiara l’assessore alla Cultura Maria Speranza Frassetto. La mostra sarà visitabile dalle ore 9 alle 19 con ingresso gratuito.

