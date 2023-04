Nadia Santoni Madeddu è una maestra che insegna alla scuola primaria San Donato di Sassari.

Da anni raccoglie le conversazioni con i suoi alunni sui temi più disparati.

Ne è nata una sorta di diario, ecco alcuni discorsi suddivisi per argomenti.

Capitolo 3

Interessante discussione seienne:

«Lo sai maestra che un giorno mio padre è andato in cielo e Gesù però gli ha detto di tornare giù da noi?»

Seienne occhialuto seduto a fianco: «Ma vaiii che Gesù non esiste!»

La seienne, visibilmente colpita dall'affermazione: «E invece esiste, abita in cielo, sopra le nuvole!»

L'occhialuto: «Ma se sono andato in aereo, ho guardato fuori e non c'era nessuno!»

Piccoli "san Tommaso" crescono...

***

Altro quartiere, altri anni:

Il settennne, tutto tronfio: «Lo sai mae' che io di religione ne so un be'!»

«Oh caspita! Sentiamo...»

«Allora c'era questo tipo NUDO e Dio li mette in un parco. Poi ci mette anche questa donna, nuda anche lei e "li" dice di fare tutto quello che vogliono ma di non mangiare una cosa».

«Una "cosa" cosa?»

Il settenne ci pensa un po' sù...

«Boh, una cosa mae', ma loro mangiano proprio quella cosa! E allora Dio ce li manda via dal parco. NUDI!»

Dal fondo: «E vaiii che non è così!»

Il settenne tutto piccato: «Ah no? E com'è?»

«Che non è un parco, è il giardino di Elen!»

Ecco.

***

Un po' di grammatica:

«Mae', ha detto mamma se sto ancora male di chiamarla, posso andare a telefonarLA?»

«AAAAAHHHHH!TelefonarLE! Si dice telefonarLE non TelefonarLA!»

«Mae', mi che "LE" è plurale e di mamma ce n'è una sola mi!»

L'amore vince anche sulla grammatica!

