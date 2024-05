Il senatore Maurizio Gasparri arriva a Sassari per sostenere Gavino Mariotti, candidato del centrodestra alle comunali di giugno.

Stamattina al Villino Ricci il capogruppo di Forza Italia in Senato ha partecipato all’incontro con i vertici del partito e i candidati della lista degli azzurri.

«Ripartiamo dalle amministrative - ha dichiarato - per dimostrare, anche alle regionali, che la coalizione di centrodestra è prevalente in questa regione. Siamo convinti di fare un partita vincente».

Gasparri si è soffermato sul problema dell’eolico. «Ci vuole un futuro energetico. Io sono per il nucleare perché occupa meno spazi e, con le nuove tecnologie, comporta meno rischi. Queste pale dappertutto non è che mi affascinano». Quanto a Ilaria Salis, da poco portata ai domiciliari in Ungheria: «È il padre che sta facendo can can».

La riunione ha avuto un passaggio sull’indagine nei confronti di Mariotti nell’ambito dell’inchiesta Monte Nuovo. «Si tratta di un presunto abuso d’ufficio per la nomina di un primario - ha riferito il rettore - ma la tempistica di quanto accaduto l’avete vista tutti. Forse, cari candidati, facciamo paura a qualcuno».

Piena solidarietà anche da parte dell’onorevole nuorese e coordinatore regionale di FI Pietro Pittalis: «Gavino, vai avanti - queste le sue parole - perché in uno stato democratico non può essere la magistratura a dire chi sta dentro e fuori la politica».

Mariotti ha ribadito le linee guida del suo programma e l’importanza di intercettare i fondi messi a disposizione dalla comunità europea. «Senatore - ha detto rivolgendosi a Gasparri - bisogna che il governo ci aiuti. L’importante sarà poi riuscire a progettare secondo le regole stabilite dall’Europa».

© Riproduzione riservata