Potrà continuare anche nel 2023 l’attività della scuola di pastorizia voluta dal Gal Anglona Coros. A comunicarlo è lo stesso Ente che ha annunciato, a questo proposito, lo stanziamento di 150mila euro dal parte del Consiglio regionale.

È un percorso sperimentale ideato con l’ateneo di Sassari, del Molise e di Torino e del Cnr di Sassari rivolto agli allevatori (e loro collaboratori) operanti nelle aree Leader della Sardegna – si legge nella presentazione -. Biodiversità, cultura, tradizione, presidio del territorio e custodia del paesaggio sono le parole chiave.

Intanto, dopo la presentazione, avvenuta lo scorso lunedì, del brand e del piano markenting da parte del Gal Anglona Coros, si terrà a Perfugas, nella sede in via Enrico Toti 20, un primo incontro tra operatori, nell’ambito del progetto ”An. Co. R.A, per costruire il pacchetto turistico. L'incontro si svolgerà nella sala riunioni dalle 11 00 alle 13 00.

