Un chilo di ciottoli di quarzo ben conservati in una bustina richiudibile e al sicuro, nella borsa del mare.

È il bottino trovato nella borsa di un turista italiano e sequestrato ieri sera nella spiaggia di La Ciaccia (Valledoria) dagli agenti del Comando Stazione Forestale di Castelsardo, in seguito a una segnalazione arrivata al numero verde 1515. L’uomo si trova in vacanza nell’Isola con moglie e figli.

Alla contestazione degli agenti si è giustificato dicendo che i ciottoli erano stati raccolti per far giocare i bambini. Il materiale è stato sequestrato, per la famiglia 1000 euro di multa.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata