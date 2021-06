Denuncia in stato di libertà per una 19enne di Alghero, ritenuta responsabile di una serie di furti compiuti in spiaggia ai danni di ignari bagnanti.

I poliziotti del commissariato locale, qualche giorno addietro, hanno notato la ragazza aggirarsi tra gli ombrelloni della spiaggia di “Maria Pia”. Conoscendone i suoi trascorsi giudiziari, l’hanno osservata negli spostamenti notando che ad un certo punto si avvicinava ad un ombrellone e prelevava una borsa, allontanandosi in tutta fretta verso la pineta adiacente e occultandola all’interno di un cespuglio.

A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccandola e recuperando la borsa, restituita al legittimo proprietario.

La 19enne è stata accompagnata al Commissariato per essere denunciata all’Autorità Giudiziaria

