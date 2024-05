Lite furiosa tra due cittadini extracomunitari in via La Marmora, ad Alghero. Nel parapiglia ci sono andati di mezzo pure gli agenti della polizia locale intervenuti nel tentativo di sedare gli animi.

Uno dei due uomini, in particolare, di origine africana, si è scagliato contro i vigili, con calci e pugni, completamente fuori di sé, e ha persino cercato di strozzare un agente, stringendogli le mani intorno al collo. L’operatore di polizia è stato subito soccorso dai colleghi.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Alghero e una ambulanza del 118. Ci sono volute otto persone per immobilizzare l’uomo, alto e robusto, in evidente stato di alterazione psicofisica. Il cittadino extracomunitario è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari per degli accertamenti. Non aveva documenti con sé. La persona con la quale aveva iniziato la lite, invece, si è allontanata durante i momenti di agitazione, facendo perdere le proprie tracce.

