I vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Valledoria sono intervenuti sulla Provinciale 143, in località Littigheddu, per un incidente stradale.

Un’auto, per cause da accertare, ha perso aderenza e si è ribaltata più volte finendo la propria corsa in un canale a bordo strada.

Il conducente, lievemente ferito, è stato portato in ospedale dal personale del 118.

La squadra ha messo in sicurezza il mezzo e bonificato l'area.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e la viabilità.

