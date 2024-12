Come è possibile ripristinare le condizioni di sicurezza del mercato in soli tre giorni? Se lo domandano dal direttivo di Forza Italia, all’indomani del versamento di liquami fognari all’interno della struttura del primo pescato. <Occorre dare risposte al ritardo nell’esecuzione dei lavori e, soprattutto, occorrete trovare idonei spazi alternativi per il caso di eventi che, come questo, stanno diventando sempre più frequenti, a causa della scarsa manutenzione eseguita dall’Amministrazione>, spiegano gli azzurri.

Il sindaco Cacciotto, subito dopo la fuoriuscita dei liquami, ha firmato una ordinanza di chiusura di tre giorni per dare modo agli operai di intervenire sulle caditoie. <Non è però sufficiente chiudere un mercato e sostenere che verranno eseguiti i necessari lavori di realizzazione di nuove caditoie, in soli tre giorni, come se bastasse un così breve lasso di tempo>, fanno notare da Forza Italia che, in una interrogazione, ha chiesto al sindaco e alla giunta quali fossero le ragioni che avevano determinato un così grave ritardo nell’intervento di riqualificazione del mercato del primo pescato, già programmato per l’anno 2023.

