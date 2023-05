Lavori in corso sul Lido San Giovanni, la spiaggia urbana di Alghero, per installare le fontane lavapiedi.

Un accorgimento voluto dall’assessorato all’Ambiente per evitare che i bagnanti, andando via dalla spiaggia, portino con loro la preziosa sabbia attaccata alla gambe.

Gli interventi proseguono spediti per riuscire a mettere in funzione le fontanelle già dalla settimana prossima. Lavapiedi simili erano già stati installati lungo la pineta di Maria Pia, in corrispondenza degli accessi, ma il lungomare Lido, uno dei litorali più gettonati da residenti e turisti, ne era sprovvisto.

