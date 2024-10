La Fondazione Alghero, l’ente che gestisce l’intero patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rinnova il CDA con la nomina del presidente Graziano Porcu e dei due consiglieri Elisa Finetti e Roberto Fiori.

“Faccio innanzitutto i migliori auguri di buon lavoro al presidente e ai consiglieri appena insediati”, commenta il sindaco dopo la formalizzazione del decreto. “Sono certo che quella tra Amministrazione e Fondazione sarà una collaborazione proficua, che eleverà Alghero a meta sempre più ambita e consentirà di raggiungere importanti traguardi in ambito artistico e culturale”.

Graziano Porcu è imprenditore in ambito turistico con esperienze all’estero nel campo del marketing e degli eventi, oltre a essere consulente di enti e associazioni turistiche pubbliche e private; Roberto Fiori lavora invece nel sociale. È dipendente di una fondazione che si occupa di progettazione tramite fondi 8xmille ed è responsabile di un programma europeo per l'aiuto agli indigenti. Elisa Finetti lavora in ambito sanitario e ha diverse esperienze nel settore amministrativo e commerciale.

“Oltre a complimentarmi con il nuovo Consiglio di Amministrazione, vorrei anche ringraziare quello uscente, composto da Neria De Giovanni, Pierpaolo Carta e Paolo Carboni, per la proficua collaborazione degli ultimi mesi e l’alto profilo istituzionale. La nomina di un nuovo CDA è parte della naturale evoluzione quando si insedia una nuova amministrazione”, precisa il sindaco Cacciotto, “ed è normale voler dare un indirizzo preciso in base alle linee di mandato per perseguire gli obiettivi della rinnovata azione amministrativa”.

© Riproduzione riservata