Andrea Delogu lascia l’incarico ai vertici della Fondazione Alghero non prima di aver messo in sicurezza i dipendenti dell’ente. L’ex preside «così da garantire che la sua fruizione non conosca soluzione di continuità».

Allo stesso modo Delogu provvederà alla convocazione dell’assemblea dei soci in tempi brevissimi, «così da consentire ai nuovi amministratori di insediarsi celermente e di entrare quanto prima nella fase della piena operatività», spiega.

Domani mattina, intanto, Andrea Delogu incontrerà la stampa, alle 10 presso il ristorante Rafel, «per tracciare un bilancio dell’attività svolta in questi anni, per meglio delineare i passaggi necessari per un fruttuoso e non traumatico scambio di consegne e per condividere pubblicamente alcune considerazioni sugli accadimenti più recenti», si legge in una nota.

© Riproduzione riservata