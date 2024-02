C’è grande attesa da parte dei bambini e della famiglie per il Carrasegare Fiolinesu, il carnevale florinese, organizzato dalla Pro loco Fiolinas con il supporto dell’Amministrazione comunale, che colorerà le vie del paese a partire da giovedi 8 febbraio con il ballo in maschera e l’immancabile favata organizzata nelle scuole elementari. Tutti presenti nella festa delle maschere e del colore: il 10 febbraio parteciperanno alla sfilata dei carri allegorici sia le associazioni che i gruppi in maschera.

Sfilerà il carro della Proloco, quello della Consulta giovanile, l’associazione Ena e Littu e altri, ma il tema sarà una sorpresa. La serata terminerà con la frittellata in piazza del popolo e il ballo in maschera nell’aula magna delle scuole elementari. Martedì 13 febbraio la festa continua e si replica sia la sfilata dei carri che l’intrattenimento con le prelibatezze carnevalesche in piazza del Popolo e il gran ballo finale a scuola. «L’anno scorso abbiamo voluto coinvolgere tutto il paese e le sue associazioni in una grande festa, ed è stato un vero successo- sottolinea il sindaco di Florinas, Enrico Lobino- quest’anno replicheremo il cartellone di eventi, invitando tutti i florinesi e non solo, a festeggiare il Carnevale, sperando nella clemenza del tempo».

© Riproduzione riservata